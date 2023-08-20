Bakanlıktan yasa dışı avcılığa denetim: 1263 kişiye ceza
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı balık avcılığı ile mücadele kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında, 66 bin 764 denetim yapıldı. Aykırılık tespit edilen 1263 kişi ve iş yerine cezai işlem uygulanırken; 168 ton su ürünü, 635 ağ ve av aracı, 11 balıkçı gemisine el konuldu.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, uygulanan denizlerdeki av yasağı nedeniyle kaçak avcılığa karşı denetim yapıldı.