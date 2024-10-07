Bakanlık uzmanlarından çalışma: Narin’in kuzenleri kaygı ve korku içinde
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın 18 yaşın altında 14 kuzeni bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Narin’in kuzenlerinin cinayet sonrasında, günlük yaşam rutinlerine geri dönebilmeleri için çalışma başlattı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, Narin’in kuzenlerinin kaygı ve korku içinde olduklarını belirledi. Ekipler, küçük çocukların eğitimlerine devam edemedikleri tespitini yaparken, durum hakkında ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın kuzenlerinden bazılarının olaydan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını belirledi.