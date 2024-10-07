Bakanlık uzmanlarından çalışma: Narin’in kuzenleri kaygı ve korku içinde

“TOPLUMSAL BASKILARDAN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDEMİYORLAR”

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin’in kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.

Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini belirttiğini kayıt altına aldı.

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.