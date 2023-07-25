Bakımevindeki şiddet görüntülerinin ardından hastalar tahliye edildi
Büyükçekmece'de bir çalışanın bakıma muhtaç hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra kapatılma kararı alınan engelli bakımevi, gece saatlerinde tahliye edildi. Bakımevinde kalanlar farklı kuruluşlara sevk edildi.
Büyükçekmece'de, özel bir bakımevinde görev yapan çalışanın hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Görüntüler tepki çekmişti: Özel bakımevi için kapatma kararı