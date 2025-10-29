Bakır kalayı karşılığı topladı: Zamanla satmaya başladı

'MESLEĞİM ZAMANLA BENDE TUTKUYA DÖNÜŞTÜ’

Tarihi kilim ve halı merakının kendisini zamanla edebiyat ve sanata da yönlendirdiğini söyleyen Sulu, "Talepler doğrultusunda antika kilimlerimizi şehir dışına da gönderiyorum, yurt dışına da gönderiyorum. Bu meslek aynı zamanda beni tedavi ediyor. Duvardaki tüm antika kilimlerim birer tablo gibidir ve baktıkça rahatlıyorum. Yine bu antika kilimlere olan tutkum beni edebiyata ve sanata da yönlendirdi. Kilimlerde yer alan desenlerin aslında hepsinin bir anlamı var. Şu anda bu işi yapan Gaziantep'te iki kişiyiz. Bu işi çok iyi yapanların hepsi rahmetli oldular. Bu alanda ürün de kalmadı.