Bakır kalayı karşılığı topladı: Zamanla satmaya başladı
Gaziantep'te yaşayan Ali Sulu (66), bakır kalayı karşılığında topladığı eski kilim ve halılarla koleksiyon oluşturdu. Zamanla biriktirdiği kilim ve halıları da satmaya başlayan Sulu, "İlk zamanlar benim için bir merakken bu yıllar içinde içimde bir aşka dönüştü, tutkuya dönüştü" dedi.
Kentte yaşayan Ali Sulu, 20 yıl önce bakır kalayı yaparak geçimini sağlamaya başladı. Bakır kalayı karşılığı köylü kadınlardan tarihi yüzyıllar öncesine dayanan kilim ve halıları isteyen Sulu, bu merakını zamanla koleksiyona dönüştürdü.