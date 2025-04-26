Bakır, potasyum, fosfor, demir deposu: Yazın gözdesi tezgahta

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz mevsiminin müjdecisi olan erikler ise Aydın'da tezgahlarda satılmaya başlandı.



Can erikten papaz eriğine kadar birçok çeşidin yer aldığı pazar tezgahları da adeta yeşile boyanırken, eriklerin cinsine göre kilosu 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan eriklere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, eriğin en güzel tuza banarak yendiğini belirtti.



