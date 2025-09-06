Bakırcı kardeşler mesleği öğrenmek isteyen çırakları bekliyor

Recep Hançerkıran, "Hep birinci sınıf ürünler yaptık. Zevk alarak çalışıyoruz. Mesleği daha da ileriye taşımak istiyoruz. Kardeş ilişkilerimiz de iyi olduğu için bu zamana kadar geldik. Fakat maalesef bizlere sahip çıkan yok. Bakırcı ustalarına sahip çıkılmasını ve mesleğimizin yaşatılmasını istiyoruz" dedi.

Salman Hançerkıran ise, "Yıllardır ağabeyimle birlikte mesleğimi çok severek yapıyorum ve el emeği bitmesin istiyorum. El emeğinin bitmemesi için de mücadele etmek gerekiyor" diye konuştu.