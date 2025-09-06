Bakırcı kardeşler mesleği öğrenmek isteyen çırakları bekliyor

Gaziantep'te yarım asırdır bakırcı ustası olan Recep ve Salman Hançerkıran kardeşler, mesleklerini genç nesle aktararak yaşatmak istiyor.

İlkokulu bitirdikten sonra Gaziantep'in tanınmış bakırcı ustalarından İmam ustanın yanında bakırcılık mesleğini öğrenen 65 yaşındaki Recep Hançerkıran, 1976 yılında mesleğe ilk adımını attı. Henüz 12 yaşında el işçiliğiyle bakır üretimine başlayan Recep Hançerkıran'ı 9 yıl sonra kardeşi Salman Hançerkıran da (51) izledi.

Meslekte birçok kişiyi yetiştiren Recep ve Salman kardeşler, bakırcılık mesleğinin devam etmesi için mücadele veriyor. Yıllardır aynı atölyede çalışarak mesleklerini sürdüren Recep ve Salman kardeşler, meslekte yaklaşık yarım asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Yıllardır tüm zorluklara rağmen bakır üretimine devam eden Recep ve Salman kardeşler, el işçiliği mesleklerinin yaşaması için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Teknolojinin gelişmesi ve meslekte eleman yetişmemesi nedeniyle zorluk yaşamaya başladıklarını ifade eden Recep ve Salman kardeşler, mesleklerini genç nesillere aktararak yaşatmak istediklerini dile getirdiler. Bakırcılık mesleğini ölene kadar sürdüreceklerini belirten Recep ve Salman kardeşler, bu zamana çok sayıda çırak yetiştirdiklerini ancak şu an en büyük sıkıntılarının sektörde çalışan işçi bulamamak olduğunu aktardılar.

Recep Hançerkıran, "Hep birinci sınıf ürünler yaptık. Zevk alarak çalışıyoruz. Mesleği daha da ileriye taşımak istiyoruz. Kardeş ilişkilerimiz de iyi olduğu için bu zamana kadar geldik. Fakat maalesef bizlere sahip çıkan yok. Bakırcı ustalarına sahip çıkılmasını ve mesleğimizin yaşatılmasını istiyoruz" dedi.

Salman Hançerkıran ise, "Yıllardır ağabeyimle birlikte mesleğimi çok severek yapıyorum ve el emeği bitmesin istiyorum. El emeğinin bitmemesi için de mücadele etmek gerekiyor" diye konuştu.

