Bakırcı kardeşler mesleği öğrenmek isteyen çırakları bekliyor
Gaziantep'te yarım asırdır bakırcı ustası olan Recep ve Salman Hançerkıran kardeşler, mesleklerini genç nesle aktararak yaşatmak istiyor.
İlkokulu bitirdikten sonra Gaziantep'in tanınmış bakırcı ustalarından İmam ustanın yanında bakırcılık mesleğini öğrenen 65 yaşındaki Recep Hançerkıran, 1976 yılında mesleğe ilk adımını attı. Henüz 12 yaşında el işçiliğiyle bakır üretimine başlayan Recep Hançerkıran'ı 9 yıl sonra kardeşi Salman Hançerkıran da (51) izledi.