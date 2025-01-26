Bakırcılıkla kuyumculuğu birleştirdi: "Bu işi yapan 8-10 kişi kaldı"

"YAŞIM ELVERDİKÇE DEVAM EDECEĞİM"

Sanatının kaybolmasına üzüldüğünü söyleyen Var, "Nesli tükenmek üzere hayvanlara nasıl üzülüyorsak, bu meslek de bitecek. Bu duruma da üzülüyorum. Ama kalkınabilir. İnsanların bu konuda bize destek vermeleri, reklamının yapılması lazım. Telkari sanatına sihirli bir el değdi, yapanlar çoğaldı.