Bakırcılıkla kuyumculuğu birleştirdi: "Bu işi yapan 8-10 kişi kaldı"
İzmir’de bakır işlemeciliği yapan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip Hasan Var (58), Kemeraltı’nda 7 yaşında kuyumculukla başladığı meslek hayatına, 14 yaşında memleketi Erzincan'da öğrendiği bakırcılık ile devam etti. Var, bakır tava, tencere, ibrik gibi ürünlere talep azaldıktan sonra bakırı takıya dönüştürerek mesleğine değer kattı.
Dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından olan Kemeraltı'nda bakır işlemeciliği yapan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip Hasan Var, 7 yaşında Kemeraltı'nda kuyumculukla başladığı meslek hayatına, 14 yaşında memleketi Erzincan'da öğrendiği bakırcılık ile devam etti.