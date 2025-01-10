Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız”
İstanbul’daki Bakırköy Adliyesi’nde çalışan lostracı, dolandırıcılıkla suçlanıyor. İddiaya göre adliyedeki lostrada çalışan Sedat K. isimli kişi, hakim ve savcıları tanıdığını öne sürerek, dava dosyalarına etki edileceğini iddia edip bir kişiyi dolandırdı. Konu yargıya taşındı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedat K. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki lostra salonunun çalışanı Sedat K. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Olay 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER’e yapılan ihbarla ortaya çıktı.