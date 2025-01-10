Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız”

İDDİALARI REDDETTİ

Şüpheli Sedat K. ise, iddianamede yer alan ifadesinde adliyede bulunan lostra salonunu işlettiğini, adliyeye gelen kişilere hiçbir şekilde yönlendirmede bulunmadığını ve menfaat temin etmediğini söyledi.

Sedat K. savunmasında şunları söyledi:

“Ebubekir Baran isimli şahsı yaklaşık bir yıldır tanıyorum, kendisini ve eşini adliyede gördüm.

Bir konuya ilişkin itiraz dilekçesi yazdılar. Kendilerine yardımcı olmadım. Daha sonra Ebubekir Baran beni aradı ve adliyede bir dilekçe işi olduğunu söyledi. Bu işlerden anlamadığımı söyledim.

Baran'a tarihini hatırlamadığım bir dönemde borç para verdim. Borcumu istediğimde Ebubekir beni tehdit etti.

Karşılıklı küfürleştik, daha sonra beni arayarak hesap numarası istedi. Benim hesap numaram olmadığı için oğlumun hesap numarasını gönderdim. Para oğlumun hesabına geldi.

Ebubekir Baran‘dan hiçbir şekilde 120 bin TL para almadım. Bana iftira atıldı. Aramızda meydana gelen 5 bin TL'lik borç nedeniyle husumet bulunuyor.

Ebubekir Baran'a ifadesinden dönmesi koşulu ile 20 bin TL para vermeyi kabul ettim. Fakat benden 50 bin TL para istedi. Bu nedenle parayı vermedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”