Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız”

İstanbul’daki Bakırköy Adliyesi’nde çalışan lostracı, dolandırıcılıkla suçlanıyor. İddiaya göre adliyedeki lostrada çalışan Sedat K. isimli kişi, hakim ve savcıları tanıdığını öne sürerek, dava dosyalarına etki edileceğini iddia edip bir kişiyi dolandırdı. Konu yargıya taşındı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedat K. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 1

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki lostra salonunun çalışanı Sedat K. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER’e yapılan ihbarla ortaya çıktı.

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Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 2

Ebubekir Baran isimli kişi, CİMER‘e yaptığı ihbarda Bakırköy Adliyesi’nde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat K.’nin bir davayla ilgili kendisine beraat vaadinde bulunduğunu belirtti.

İddianamede, Baran’ın dolandırıldığını söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 3

“120 BİN LİRAYA DOSYAYI KAPATIRIZ”

İddianamede beyanlarına yer verilen müşteki Ebubekir Baran, Sedat K.’yi iki senedir tanıdığını anlatıp, şüphelinin kendisinden Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davasıyla ilgili, dosyayı beraatle kapatma karşılığında 120 bin lira para istediğini öne sürdü.

Hakim ve savcıları tanıdığını öne süren Sedat K.’nin oğlunun hesabına 5 bin lira gönderdiğini söyleyen Baran, “Yaklaşık iki hafta sonra Sedat K.’yi cep telefonundan arayarak dosyamı sordum. Bana kalan 115 bin TL’yi gönderdiğimde dosyanın kapanacağını söyledi.” ifadelerini kullandı.

Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 4

Kalan parayı banka üzerinden değil, elden verdiğini iddia eden Baran, “Bana parayı hakim savcılara teslim edeceğini söyledi. Daha sonra dosyam sonuçlanmayınca vermiş olduğum parayı geri istedim. Beni oyaladı, ‘Bir daha arama’ dedi, ardından engelledi.” şeklinde konuştu.

Sonraki günlerde başka bir dosya için adliyeye geldiğini anlatan Ebubekir Baran, “Sedat K.’nin yanına geldik. Sedat K. bize dilekçe alarak doldurdu. Müracaat savcılığında işlemleri halledeceğini, hırsızlık yapan kişiyi tutuklatacağını söyledi. Bizden 500-600 TL gibi bir para aldı. Şikayetçiyim.” dedi.
Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 5

İRTİBATLARI HTS KAYITLARIYLA BELGELENDİ

İddianamede, HTS kayıtlarına göre müşteki Ebubekir Baran ile Sedat K. arasında 16 kez irtibat kaydına rastlanıldığı belirtildi.

Banka hesap hareketlerinin incelemesi sonucunda müşteki Baran’ın Sedat K’nin oğlunun hesabına 5 bin TL gönderdiği de iddianamede yer buldu.

İddianamede, tape kayıtlarına göre Sedat K’nin müşteki Baran’a beyanından dönmesi için 20 bin TL vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 6

İDDİALARI REDDETTİ

Şüpheli Sedat K. ise, iddianamede yer alan ifadesinde adliyede bulunan lostra salonunu işlettiğini, adliyeye gelen kişilere hiçbir şekilde yönlendirmede bulunmadığını ve menfaat temin etmediğini söyledi.

Sedat K. savunmasında şunları söyledi:

“Ebubekir Baran isimli şahsı yaklaşık bir yıldır tanıyorum, kendisini ve eşini adliyede gördüm.

Bir konuya ilişkin itiraz dilekçesi yazdılar. Kendilerine yardımcı olmadım. Daha sonra Ebubekir Baran beni aradı ve adliyede bir dilekçe işi olduğunu söyledi. Bu işlerden anlamadığımı söyledim.

Baran'a tarihini hatırlamadığım bir dönemde borç para verdim. Borcumu istediğimde Ebubekir beni tehdit etti.

Karşılıklı küfürleştik, daha sonra beni arayarak hesap numarası istedi. Benim hesap numaram olmadığı için oğlumun hesap numarasını gönderdim. Para oğlumun hesabına geldi.

Ebubekir Baran‘dan hiçbir şekilde 120 bin TL para almadım. Bana iftira atıldı. Aramızda meydana gelen 5 bin TL'lik borç nedeniyle husumet bulunuyor.

Ebubekir Baran'a ifadesinden dönmesi koşulu ile 20 bin TL para vermeyi kabul ettim. Fakat benden 50 bin TL para istedi. Bu nedenle parayı vermedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”
Bakırköy Adliyesi’nde lostracı vurgunu: “120 bin liraya dosyayı kapatırız” - 7

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüphelinin, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, çelişkili savunması ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat K’nin müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi.

İddianamede, uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi.

Sedat K’nin nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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