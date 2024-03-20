Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları
Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bakırköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bakırköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları..
BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Bakırköy Belediyesini 77.174 alınan oy ve %56.86 oy oranı ile CHP adayı Bülent Kerimoğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%56.86
- AK Parti%24.81
- İyi Parti%9.26
- DSP%6.61
- Saadet Partisi%0.83
- TKP%0.72
- Diğer%0.90