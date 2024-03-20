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Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları

Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bakırköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bakırköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları..

Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları - 1

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Bakırköy Belediyesini 77.174 alınan oy ve %56.86 oy oranı ile CHP adayı Bülent Kerimoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%56.86
  • AK Parti%24.81
  • İyi Parti%9.26
  • DSP%6.61
  • Saadet Partisi%0.83
  • TKP%0.72
  • Diğer%0.90

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları - 2

BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu Kimdir?

1970 Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ‘’tıp doktoru’’ olarak mezun oldu. 1992-1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediyatrik Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde ‘’research fellow’’ olarak çalıştı. 1999 yılında Diyarbakır’da askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. Kamu ve özel sektörde uzman hekim olarak görev yaptı. Evli, iki çocuk babasıdır.

Çok sayıda bilimsel makale ve araştırması, saygın akademik tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Cumhuriyet Gazetesi, Kemalyeri Dergisi ve birçok kültür, sanat, siyaset dergisinde; Yakın Cumhuriyet Tarihi, Çevre, Sağlık ve Yerel Yönetim konulu yazılar yazmaktadır.

Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları - 3

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ TALİP ÖZDEMİR
  • AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
  • RECEP ÇOLAK
  • ATANER ORKUNOĞLU
  • TAYLAN MAHMUT ÇORTA
  • ÜMİT YAŞAR DEMİR
  • AYSUN AKÇA
  • SERCAN YILDIRIM
  • SALİH DOĞAN
  • MEDENİ ANDOK
  • CEM KILINÇ
  • HÜSEYİN CELEP
  • TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU
  • ÖZGÜR GÜLSOY
  • DİLBER NAZLI VESEK
  • CÜNEYT ÇELİKSOY
  • AHMET PAK
  • ERHAN YALÇIN
  • NECMETTİN DÖNMEZ
  • MAHMUT YAY
  • AHMET AŞİRAN
  • BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
  • GÖKHAN YILMAZER
  • RAMAZAN BOYALIK
  • GÖKHAN DEVELİ
Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları - 4

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Maltepe Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
Şişli Seçim Sonuçları
Sultanbeyli Seçim Sonuçları
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Tuzla Seçim Sonuçları
Ümraniye Seçim Sonuçları
Üsküdar Seçim Sonuçları
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