Bakırköy Belediyesi hangi partide? Bakırköy Belediye başkanı kimdir? Bakırköy Belediye başkan adayları

BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu Kimdir?

1970 Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ‘’tıp doktoru’’ olarak mezun oldu. 1992-1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediyatrik Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde ‘’research fellow’’ olarak çalıştı. 1999 yılında Diyarbakır’da askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. Kamu ve özel sektörde uzman hekim olarak görev yaptı. Evli, iki çocuk babasıdır.



Çok sayıda bilimsel makale ve araştırması, saygın akademik tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Cumhuriyet Gazetesi, Kemalyeri Dergisi ve birçok kültür, sanat, siyaset dergisinde; Yakın Cumhuriyet Tarihi, Çevre, Sağlık ve Yerel Yönetim konulu yazılar yazmaktadır.