Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi

Kaza saat 14.00 sıralarında Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobillerden biri trafik ışıklarında yavaşlayınca arkadan gelen araçlar zincirleme trafik kazası yaptı.

Bir cip ile kamyonetin arasında otomobiliyle kalan sürücü Ekrem Ekici aracında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.