Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi

İstanbul Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

DHA 16.07.2020 - 15:09

Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi - 1
Kaza saat 14.00 sıralarında Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobillerden biri trafik ışıklarında yavaşlayınca arkadan gelen araçlar zincirleme trafik kazası yaptı.
Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi - 2
Bir cip ile kamyonetin arasında otomobiliyle kalan sürücü Ekrem Ekici aracında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi - 3
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Ekici'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi - 4
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.
Bakırköy'de 5 araç birbirine girdi - 5

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