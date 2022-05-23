Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.05.2022 - 23:14
Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan TIR devrildi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı TIR, Marmaray alt geçidine takıldı.
Savrulan TIR dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki 34 RC 9929 plakalı otomobile çarptı. TIR, çarpmanın ardından devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin, devrilen TIR'ı kaldırma çalışması sürüyor.