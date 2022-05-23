Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi

Yeşilköy'de Marmaray yolu alt geçidine takılan TIR, yanındaki otomobili duvara sıkıştırdıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.05.2022 - 23:14

Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi - 1

Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan TIR devrildi.

Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi - 2

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı TIR, Marmaray alt geçidine takıldı.

Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi - 3

Savrulan TIR dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki 34 RC 9929 plakalı otomobile çarptı. TIR, çarpmanın ardından devrildi.

Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi - 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de alt geçide takılan TIR devrildi - 5

Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin, devrilen TIR'ı kaldırma çalışması sürüyor.

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