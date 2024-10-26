Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde iddiaya göre Cemal B. adlı şüpheli 2 kadını taciz etti. Şüpheli, takip ettiği kadınlardan birinin etek altı fotoğrafını çekerken, diğerini de elle taciz etti. O anlar mağazanın güvenlik kamerası ile görüntülendi. Olay yerinden kaçan Cemal B. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 1

Olay, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında 18 Ağustos Pazar akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, şüpheli AVM'de dolaşan 2 kadını bir süre takip etti. Şüpheli daha sonra kadınların peşinden bir giyim mağazasına girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 2

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadınlardan biri eğilerek ürünleri incelediği sırada, şüpheli arkadan yaklaşarak cep telefonuyla kadının etek altı fotoğrafını çekti.

Olayın ardından cep telefonunu hemen cebine koyan kişi ürünlerle ilgileniyormuş gibi davrandı. Kadınlar, yanlarında dolaşan kişinin fotoğraflarını çektiğini fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 3

AYNI SAATLERDE BAŞKA KADINI DA TACİZ ETMİŞ

Şüphelinin aynı AVM'de yakın saatlerde başka kadınları da takip ettiği ve Nihan K. adlı bir kadını alışveriş yaptığı sırada elle taciz ettiği öğrenildi.

Nihan K. ve mağazadakiler kaçan şüphelinin peşinden koşsa da yetişemedi.

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 4

Olay yerinden hızla kaçan şüpheli AVM'den çıktı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Art arda aldıkları ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. 

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 5

Ekipler, şüphelinin kadınları takip edip taciz ettiğini gördü.

Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Cemal B. adlı kişi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sultangazi'de olduğunu belirledikleri Cemal B.'yi gözaltına aldı. 

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 6

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemal B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şüphelinin kadınları takip edip fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlar mağazanın güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı - 7
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