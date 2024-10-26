Bakırköy'de AVM'de taciz skandalı
İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde iddiaya göre Cemal B. adlı şüpheli 2 kadını taciz etti. Şüpheli, takip ettiği kadınlardan birinin etek altı fotoğrafını çekerken, diğerini de elle taciz etti. O anlar mağazanın güvenlik kamerası ile görüntülendi. Olay yerinden kaçan Cemal B. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında 18 Ağustos Pazar akşam saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre, şüpheli AVM'de dolaşan 2 kadını bir süre takip etti. Şüpheli daha sonra kadınların peşinden bir giyim mağazasına girdi.