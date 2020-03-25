Bakırköy'de corona virüs testi kuyruğu bugün daha da uzadı
İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı. Güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek sosyal mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.
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DHA 25.03.2020 - 14:13| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 14:17
Corona virüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyor.
Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.
GÜVENLİK ŞERİTLİ ÖNLEM
Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.
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