Bakırköy’de otomobilini yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar

Oğlunun avukatı olan eski hakim Aynur Göçmen ise, savunma haklarının kısıtlandığını söyleyerek, “Adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim linç edilmek üzereyken canını kurtarmak amacıyla elindeki tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde olay yerinden kaçmaya çalışmıştır. Görüntülere bakıldığında müvekkilin araç içindeki şoför mahallinde camın kapalı bulunduğu, A.A.’nın camının açık bulunduğu ve kalabalık grubun bu cam üzerinden içeri sarkarak A.A’yı görmeksizin müvekkili darp etmeye çalıştıkları ortadadır. Bu nedenle A.A’nın yaralanmasına ilişkin eylemin müvekkille hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Müvekkile yönelik saldırı yapmak isteyen kalabalığın A.A’nın oturduğu taraftaki açık cam üzerinden saldırıları esnasında yaralandığı açıkça ortadadır.” dedi.