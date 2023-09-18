Bakırköy’de otomobilini yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşını dövdüğü sırada çevredekilerin üzerine otomobilini süren ve 5 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Göçmen, 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen’in yeniden yargılandığı davada karar belli oldu.
İddiaya göre, kız arkadaşını dövdüğü sırada dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası ise eski cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı.