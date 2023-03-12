Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti

İstanbul Bakırköy'de onlarca dükkanın bulunduğu pasajın kolonlardaki hasar esnafı tedirgin etti.

Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 1

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul'da riskli binalar da dikkat çekiyor.

Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 2

Yeşilköy Mahallesi'ndeki Canik Pasajı'nın kolonlarındaki görüntü, esnafı tedirgin ediyor.

Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 3

Pasajın dış cephesindeki demirlerin görünmesi, binanın sağlamlığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 4

Pasajdaki esnaf, belediye ve dükkan sahiplerinin arasında uzlaşma sağlanırsa sorunun çözüleceğini ifade ediyor.

Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 5

Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, pasajın sağlam olmadığını iddia ederken, esnaf endişeli olduklarını söylüyor.

Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 6
Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 7
Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 8
Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 9
Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti - 10

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