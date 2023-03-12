Bakırköy'deki pasaj korkutuyor! Kolonlardaki hasar tedirgin etti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul'da riskli binalar da dikkat çekiyor.
Yeşilköy Mahallesi'ndeki Canik Pasajı'nın kolonlarındaki görüntü, esnafı tedirgin ediyor.
Pasajın dış cephesindeki demirlerin görünmesi, binanın sağlamlığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.
Pasajdaki esnaf, belediye ve dükkan sahiplerinin arasında uzlaşma sağlanırsa sorunun çözüleceğini ifade ediyor.
Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, pasajın sağlam olmadığını iddia ederken, esnaf endişeli olduklarını söylüyor.