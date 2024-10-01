Bakırköy'deki TIR faciasında istenen ceza belli oldu
Bakırköy'de üst geçide çarparak otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförünün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şoförün birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek TIR ile köprü altından geçmeye çalıştığı sırada aracın maktullerin otomobilinin üzerine devrilmesine neden olduğu belirtildi.
İstanbul Bakırköy'de, TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu'na istenen ceza belli oldu.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu, müştekiler Büşra, Salih ve Yusuf Aytekin ile müşteki avukatı katıldı.
Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, sanık Fettahoğlu'nun birinci dereceden ve asli kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusuru bulunmadığı belirtildi.
Fettahoğlu, savunmasında, kazayı isteyerek yapmadığını, bundan sonra aynı yerde iki kere daha kaza yaşandığını söyledi.
Vicdan olarak rahatsız olduğunu dile getiren Fettahoğlu, tahliyesini istedi.
Müşteki Salih Aytekin, babası Recep Aytekin'in bu kadar büyük bir kazaya karışabileceğini düşünmediğini ifade etti. Babasının özenle araç sürdüğünü öne süren Aytekin, şoföre gerekli cezanın verilmesini talep etti.