Bakırköy'deki TIR faciasında istenen ceza belli oldu

CUMHURİYET SAVCISININ MÜTALAASI

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı.

Mütalaada, bilirkişi raporunda, sanığın kazanın oluşunda birinci dereceden asli düzeyde tek ve tam kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusurunun olmadığının belirtildiğinin altı çizildi.

Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu Kavşağı'nda "Dikkat, 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat, düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının olduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 tabelanın yer aldığı, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet tabelalarıyla Yeşilyurt İstasyon Caddesi ile köprünün 35 metre gerisinde caddenin sağı ve solunda "4 metre" uyarı levhalarının bulunduğu kaydedildi.

Kazaya karışan TIR'a takılı dorsenin tavan uç sağ kısmının köprü altındaki koruma demirine çarptığı, 120 santimetre geriye doğru eğildiği, TIR'ın devrilmesine neden olduğu anlatılan mütalaada, dorsenin yerden yüksekliğinin 427 santimetre olduğu, asfalt zeminle alt geçit tavan kısmındaki koruma demiri arasındaki mesafenin de 416 santimetre olduğu bildirildi.

Mütalaada, sanığın birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek TIR ile köprü altından geçmeye çalıştığı sırada TIR'ın maktullerin aracının üzerine devrilmesine neden olduğu kaydedildi.

Sanığın uyarı levhalarını görmesine rağmen daha önceden yavaş şekilde köprü altından geçtiğini söylemesi nedeniyle yeteneği ve tecrübesine güvenip, TIR yüksekliği fazla olmasına rağmen köprü altına girdiği, meydana gelen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.