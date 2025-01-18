Bakkallar zincir marketlere karşı direniyor

Keskin, "Bakkallıkta sevgi, saygı var. Bakkallıkta insan sevgisi var ve hizmet aşkı var. Bakkal, vatandaşın bana göre her şeyi. Anahtarını bırakan, çocuğunu emanet eden, ihtiyacında para alan ama bakkal, bunlarla da bana göre anlatılır bir şey değil. Bakkal başka bir şey. Bakkal bir anne, bakkal bir baba, bakkal bir abi. Hep öyle düşünür, hep öyle söylüyorum." dedi.

Keskin, İstanbul'da ve Türkiye'de market kültürünün ve AVM'lerin arttığı bir dönemde olmasına rağmen vatandaşın kendilerini gecede gündüzde, zor zamanlarda her an gidilecek bir yer olarak gördüğüne işaret etti.