Bakkallar zincir marketlere karşı direniyor
Türkiye'de sayıları her gün artan zincir marketlerin şubelerine karşın bakkallar vatandaşın yanında olarak ticari hayatlarına devam ediyor. İstanbul'da 22 bin, Türkiye genelinde ise 176 bin bakkal ayakta kalmaya çalışıyor.
Türkiye'de hızla sayıları artan zincir market şubeleri ve alışveriş merkezlerine karşın geçmişten günümüze kadar geçen sürede uzun bir tarihe sahip bakkallar, ticari hayatlarına devam ediyor.
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, bakkalların vatandaşla birlikte yol yürüdüğünü ve her zaman yanında olduklarını söyledi.