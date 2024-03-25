Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları

BAKLAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Baklan Belediyesi Başkanı Yusuf Gülsever Kimdir?

1953 yılında Baklan Kavaklar Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Kavaklar Köyü'nde, ortaöğrenimini Denizli İmam-Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı.

1977-1981 yılları arasında Erzurum-Denizli Bayındırlık Müdürlüklerinde İnşaat Kontrol Mühendisi, 1982-1989 yılları arasında Muğla Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi, 1989-1991 yılları arasında Denizli-Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi, 1991-2002 yılları arasında Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nde Destekleme Şube Müdürü, 2002-2012 yılları arasında Denizli İl Tarım Müdürlüğü ve 2012-2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Gülsever, evli ve 4 çocuk babasıdır.