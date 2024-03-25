Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları
Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye Başkanı kimdir? Baklan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Baklan Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Baklan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Baklan yerel seçim sonuçları..
BAKLAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Baklan Belediyesini 1.990 alınan oy ve %49.31 oy oranı ile AK Parti adayı Yusuf Gülsever kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.31
- İyi Parti%49.13
- DP%0.55
- BBP%0.35
- Saadet Partisi%0.22
- BTP%0.22
- Diğer%0.22