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Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları

Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye Başkanı kimdir? Baklan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Baklan Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Baklan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Baklan yerel seçim sonuçları..

Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları - 1

BAKLAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Baklan Belediyesini 1.990 alınan oy ve %49.31 oy oranı ile AK Parti adayı Yusuf Gülsever kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.31
  • İyi Parti%49.13
  • DP%0.55
  • BBP%0.35
  • Saadet Partisi%0.22
  • BTP%0.22
  • Diğer%0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları - 2

BAKLAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Baklan Belediyesi Başkanı Yusuf Gülsever Kimdir?

1953 yılında Baklan Kavaklar Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Kavaklar Köyü'nde, ortaöğrenimini Denizli İmam-Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı.

1977-1981 yılları arasında Erzurum-Denizli Bayındırlık Müdürlüklerinde İnşaat Kontrol Mühendisi, 1982-1989 yılları arasında Muğla Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi, 1989-1991 yılları arasında Denizli-Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi, 1991-2002 yılları arasında Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nde Destekleme Şube Müdürü, 2002-2012 yılları arasında Denizli İl Tarım Müdürlüğü ve 2012-2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Gülsever, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları - 3

BAKLAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YUSUF GÜLSEVER
  • CELAL TUYJİ
  • NECDET SAĞLAM
  • UĞUR KARAKAYA
  • ONUR AKSUNGUR
  • MAHSUN DELEK
  • ALİ BEZİRGAN
  • NAİL ŞAŞMAZ
  • AHMET EZER
  • BAYRAM BERCİ
  • FATİH CANDAN
  • RAMAZAN ÖNER
Baklan Belediyesi hangi partide? Baklan Belediye başkanı kimdir? Baklan Belediye başkan adayları - 4

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