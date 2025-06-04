Baklavadan bakteri çıktı: Uzmanı "ölüme neden olabilir" dedi
Kurban Bayramı öncesi bayram ziyaretlerinde ikramlıkların vazgeçilmezi olan baklava ve halka tatlı, lokum, cezerye gibi şekerlemeler üzerine yapılan araştırmada şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Uzmanlar baklavadaki bakteriye karşı uyarıda bulundu.
Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi.