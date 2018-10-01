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Bal tenekeleri içerisinde 176 kilogram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı

Çorum'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde bulunan bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin bulundu.

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    Çorum'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde bulunan bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.
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    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden M.B.C'nin kullandığı TIR'ı durdurdu.
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    Ev eşyası yüklü TIR'ın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği Panzer'in de katılımıyla arama yapıldı.
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    Köpeğin, eşyalar içerisinde yer alan bal tenekelerine tepki vermesi üzerine kutuları açan polis, petek balların içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin buldu.
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    Gözaltına alınan sürücü M.B.C. ve beraberindeki Ö.C. emniyete götürüldü.
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    İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde nakletme" suçundan tutuklandı.

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