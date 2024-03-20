Bala Belediyesi hangi partide? Bala Belediye başkanı kimdir? Bala Belediye başkan adayları

BALA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bala Belediyesi Başkanı Ahmet Buran Kimdir?

AK Parti Ankara Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, 26.08.1967 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğretimini Keçiören Ufuktepe'de lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı.



1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına başladı. 1997 ile 2000 yılları arasında nüfus tespit çalışmasında kontrolör, Keçiören ilçe sorumlusu, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı, Adıyaman, Rize, Bursa illeri kontrolörlük görevlerinde yer aldı. 2001 yılında tarım sayımı Afyon'a bağlı 10 ilçe sorumlusu Yalova ve ilçeleri sorumlusu, ayrıca 45 il ve çeşitli ilçelerde nüfus sayımı, bina sayımı, sanayi sayımı TEFE, TÜFE çalışmalarında kontrolörlük ve organizasyon çalışmaları yaptı.



2002’den 2006 yılına kadar İstatistik Spor Kulübü başkanlığını yürüttü. 2003 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 2003’de DİE Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde bölge müdür yardımcısı ve bölge müdür vekili olarak atandı. 2004 yılında Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nün kapanması nedeni ile Kastamonu’ya kurucu bölge müdürü olarak göreve atandı. 2005 yılında Ankara öğrenci yurduna müdür yardımcısı oldu. 2007 yılında Tahsin BANGUOLU öğrenci yurduna yurt müdürü olarak atandı.



Ahmet Buran 2002 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, 2008 yılında YURTKUR Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010-2011 sezonunda amatör ligde maç denetçiliği görevinde bulundu. 2011-2015 yılları arasında Balâlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulunda başkan yardımcısı, YURTKUR spor kulübü genel sekreteri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu denetim kurulu üyeliği, TFF üst klasman temsilcisi, Türkiye Hokey Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevlerini halen sürdürüyor.



Ahmet Buran 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı olarak hizmete talip olmuştur.