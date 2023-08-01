Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı
İstanbul’un Fatih ilçesindeki Balat sahiline bağlı teknelere hırsızlar dadandı. Tekne sahipleri son dönemde artan hırsızlık olaylarından şikayetçi. Liman cüzdanı, gözlüğü ve paralarının çalındığını söyleyen, hırsızlık olaylarının son mağduru tekne sahibi Ersin Kutlu, “Bıktık artık.” derken, bölgedeki devriye sayısının artmasını istedi.
Fatih Balat Sahili'ndeki yat sahiplerinin son zamanlarda başı hırsızlarla dertte.
Son 2 ayda birden çok yattan hırsızlık yapıldığı yönünde şikayetler var.
Hırsızların en son mağduru ise Ersin Kutlu oldu. Kutlu'nun yatına dün sabah saatlerinde bir şüpheli elinde telefonla fotoğraf çekiyormuş gibi geldi.