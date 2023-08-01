Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı

Kuş, “Son bir iki aydır her gün muhakkak bir tane tekneden telefon çalınıyor. Şikayetçi olduk tabii ki, şikayetçi oluyoruz ama ne telefon geliyor ne bir şey, hiçbir şey gelmiyor. Şimdi gemiye çıkacak arkadaşımızın en önemli belgesi liman cüzdanı çalındı, gemiye çıkamayacak bu çocuk. O belgeyi tekrar çıkarmak için şimdi bir ton uğraşacak.” diye konuştu.