Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Balat sahiline bağlı teknelere hırsızlar dadandı. Tekne sahipleri son dönemde artan hırsızlık olaylarından şikayetçi. Liman cüzdanı, gözlüğü ve paralarının çalındığını söyleyen, hırsızlık olaylarının son mağduru tekne sahibi Ersin Kutlu, “Bıktık artık.” derken, bölgedeki devriye sayısının artmasını istedi.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 1

Fatih Balat Sahili'ndeki yat sahiplerinin son zamanlarda başı hırsızlarla dertte.

Son 2 ayda birden çok yattan hırsızlık yapıldığı yönünde şikayetler var.

Hırsızların en son mağduru ise Ersin Kutlu oldu. Kutlu'nun yatına dün sabah saatlerinde bir şüpheli elinde telefonla fotoğraf çekiyormuş gibi geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 2

Dikkat çekmek istemeyen hırsız çevreyi kontrol ettikten sonra yatın kaptan bölümündeki camı dışardan açarak başını içeri soktu.

Hırsız kaptan bölümünde bulunan cüzdan, gözlük ve liman cüzdanını alarak uzaklaştı.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 3

Ersin Kutlu ve aynı sahilde yat sahibi Erdoğan Kuş, son dönemde neredeyse her gün birinin teknesine girerek hırsızlık yapıldığını ifade etti.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 4

Çevredeki tekne sahipleri ve çalışanları da hırsızlık olaylarından bıkmış olduklarını söylediler.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 5

Yat sahipleri, hırsızlıkların genelde sabah saatlerinde yaşandığını söyleyerek, polislerin de sabah saatlerinde devriye atmasını talep ediyor.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 6

“Haliç’te ticari yatları olan bizler çok sıkıntıdayız.” Diyen tekne sahiplerinden Erdoğan Kuş, hırsızların sabah saatlerinde personelin dinlendiği sırada teknelere girdiğini anlattı.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 7

Kuş, “Son bir iki aydır her gün muhakkak bir tane tekneden telefon çalınıyor. Şikayetçi olduk tabii ki, şikayetçi oluyoruz ama ne telefon geliyor ne bir şey, hiçbir şey gelmiyor. Şimdi gemiye çıkacak arkadaşımızın en önemli belgesi liman cüzdanı çalındı, gemiye çıkamayacak bu çocuk. O belgeyi tekrar çıkarmak için şimdi bir ton uğraşacak.” diye konuştu.

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 8

Son dönemlerde sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Ersin Kutlu ise şunları söyledi:

“Bundan önce 4-5 tane telefonumuz çalındı. Kendi telefonum çalındı. Telefonun maddi değerini bırakalım bir köşeye müşterilerimiz var. Müşterilerimize ulaşamıyoruz. Hazırda olan rezervasyonlara ulaşamıyoruz. Yani sadece maddi olarak bakmıyoruz olaya.”

Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 9
Balat sahilindeki teknelere hırsızlar dadandı - 10
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