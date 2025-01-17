Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı
Fatih'te Ercan Çali (34) Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde öldürülmüştü. Cinayetin ardından, şüphelilerin önce evi daha sonra ise işlettikleri kahvehane yandı. Polis ekipleri evin kundaklandığını tespit ederken, kahvehaneyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.
Fatih'te, 11 Ocak'ta Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi T.S.K isimli trans birey ile tartışan Ercan Çali, çıkan arbedede silahla vurularak hayatını kaybetmişti.