Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı

Fatih'te Ercan Çali (34) Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde öldürülmüştü. Cinayetin ardından, şüphelilerin önce evi daha sonra ise işlettikleri kahvehane yandı. Polis ekipleri evin kundaklandığını tespit ederken, kahvehaneyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı - 1

Fatih'te, 11 Ocak'ta Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi T.S.K isimli trans birey ile tartışan Ercan Çali, çıkan arbedede silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

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Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı - 2

Çalışmaların devamında 22 suç kaydı olan T.S.K. ile tabancayı sakladıkları öğrenilen B.U. ve G.Ş. tutuklanmıştı.

Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı - 3

Yaşanan cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı.

Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı - 4

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

Balat'ta işlenen cinayetin ardından şüphelinin evi kundaklandı - 5
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