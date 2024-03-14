Balayı çiftinin ölümü davasında karar: Otel çalışanlarına hapis cezası

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. ile tutuksuz sanıklar otel müdürü Tayfun U. ve ön büro görevlisi Ahmet K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Sanık Emin A. savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, oteli işletmek için kiraladığında binanın imar sorunu bulunduğunu bilmediğini öne sürüp, beraatini ve tahliyesini istedi.



Öteki sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini talep etti.