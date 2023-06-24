Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar”
İstanbul’da evlendikten sonra balayı için Nevşehir’e giden Mutlu ve Kader Akbaş çifti otel odasında ölü bulundu. Çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak tutuklanan 3 kişi ise yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı. Genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
İstanbul’da evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin cansız bedenleri, balayı için gittikleri Nevşehir’deki bir otel odasında bulundu.