Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar”

İstanbul’da evlendikten sonra balayı için Nevşehir’e giden Mutlu ve Kader Akbaş çifti otel odasında ölü bulundu. Çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak tutuklanan 3 kişi ise yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı. Genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 1

İstanbul’da evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin cansız bedenleri, balayı için gittikleri Nevşehir’deki bir otel odasında bulundu.

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Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 2

Geçen Mart ayında yaşanan olayda, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldükleri belirlenmişti.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 3

Olayla ilgili olarak, otelin kazan dairesinden karbonmonoksit sızdığı şüphesi ortaya çıkmış, 3 kişi ifadelerinin ardından tutuklandıktan sonra yapılan itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 4

Genç çiftin yakınları alınan bu karara tepki gösterdi.

“Mahkeme görmeden, duruşma olmadan bunlar mahkeme tarafından tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmış. Kararı görünce acımız 10’a katlandı.” diyen damat Mutlu Akbaş’ın babası Famil Akbaş, “Daha dosya tamamlanmadan bu şahısları serbest bırakmışlar. Adalet istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 5

Çocuklarının ölümünün üzerinden 104 gün geçtiğini anlatan anne Nurdane Akbaş ise, “Onların ölümüne sebep olan kişiler şu anda dışarıda geziyorlar. Bunları serbest bırakan hakime sesleniyorum; eğer vicdanı varsa benim de hakkımı savunmasını istiyorum beni de görsün.” ifadelerini kullandı.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 6

NE OLMUŞTU?

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenmişti.

Odaya giren ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını görmüş, ihbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etmişti.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 7

Yapılan otopsi sonucunda çiftin kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar” - 8

Sonradan monte edildiği iddia edilen bacanın, otelin kalorifer dairesinden otele yapışık olarak yapıldığı tespit edilmişti.

Bacalar örülürken 4'lü duvar şeklinde örülmesi gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne neden olan bacanın binaya yapışık olarak örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel duvarından yararlanıldığı bildirilmişti.

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