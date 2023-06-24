Balayında ölü bulunan çiftin ailesini yıkan karar | “Daha dosya tamamlanmadan serbest bırakıldılar”

Çocuklarının ölümünün üzerinden 104 gün geçtiğini anlatan anne Nurdane Akbaş ise, “Onların ölümüne sebep olan kişiler şu anda dışarıda geziyorlar. Bunları serbest bırakan hakime sesleniyorum; eğer vicdanı varsa benim de hakkımı savunmasını istiyorum beni de görsün.” ifadelerini kullandı.