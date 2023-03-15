Balayındaki ölümde sır perdesi aralandı

Çiftin otele yerleştikleri ilk gün baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ambulans çağırıp hastaneye gittiklerini ancak otel görevlilerinin buna rağmen çifti merak edip kontrol etmediklerini öne süren yakınlarından Ali Bayat ise "Bu çocuklar gidiyorlar otele yerleşiyorlar. Akşam rahatsızlanıyorlar, ambulans çağırılıyor otele. Orada hastaneye gidiyorlar, nasıl müdahale ediliyorsa bunlar geri dönüyorlar. Ertesi sabah daha doğrusu o günün akşamına kadar otel tarafından bunlara ulaşılmıyor. Siz müşterinizin hasta olduğunu görüyorsunuz, insan merak etmez mi? Bunlar size misafir, kapılarını bir tıklatmaz mı? Bu çocuklar büyük ihtimalle 24 saatten fazla bir süre gaza maruz kalmışlar. Burada otelin büyük bir ihmali mevcut" diye konuştu.