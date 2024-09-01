Balı fazla kaçıran kedi kendinden geçti

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.