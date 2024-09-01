Balı fazla kaçıran kedi kendinden geçti
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği balı fazla kaçıran kedi kendinden geçti.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi. Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan'ın o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.