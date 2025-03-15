Balık avı sezonu 2024-2025: Av yasağı başladı mı, balıklarda av yasağı tarihleri

Balıkçıların dönemi, av sezonunun kapanışı için geri sayım başladı! Kimi için güzel, kimi için kötü bir av dönemi olsa da nisan ayı itibariyle sezon kapanacak. Balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarına başlayacak. İşte, 2024-2025 balık avı sezon sonu tarihi...