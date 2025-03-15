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Balık avı sezonu 2024-2025: Av yasağı başladı mı, balıklarda av yasağı tarihleri

Deniz ürünlerinde av sezonu eylül ayı itibariyle başlamış ve denizciler ''Vira Bismillah'' ile sezonun açılışını yapmıştı. Bereketli bir sezonun ardından deniz ürünlerine ilgisi olanlar ''av yasağı başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor. Denizlerde av sezonu bitti mi?

Balık avı sezonu 2024-2025: Av yasağı başladı mı, balıklarda av yasağı tarihleri - 1

Balıkçıların dönemi, av sezonunun kapanışı için geri sayım başladı! Kimi için güzel, kimi için kötü bir av dönemi olsa da nisan ayı itibariyle sezon kapanacak. Balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarına başlayacak. İşte, 2024-2025 balık avı sezon sonu tarihi...

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Balık avı sezonu 2024-2025: Av yasağı başladı mı, balıklarda av yasağı tarihleri - 2

BALIK AVI SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 yılı denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlamıştı. Balıkçılar için av yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde başlıyor olacak. Yasak, avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsıyor. Küçük ölçekli kıyı balıkçıları bu uygulamadan etkilenmiyor. Yasak Eylül ayına kadar sürecek.

Diğer yandan iç su balıkları av yasağı ise ilden ile değişiklik gösteriyor.

Balık avı sezonu 2024-2025: Av yasağı başladı mı, balıklarda av yasağı tarihleri - 3

Denizlerde av yasağı uygulaması, hem denizlerdeki ekosistemi korumak hem de saha sağlıklı ve verimli avcılık yapmayı kontrol etmeyi sağlıyor. Balıkların zamanında avlanması ile balık türlerinin devamlılığı göz önünde bulunduruluyor.

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