Balık avı sezonu 2024-2025: Av yasağı başladı mı, balıklarda av yasağı tarihleri
Deniz ürünlerinde av sezonu eylül ayı itibariyle başlamış ve denizciler ''Vira Bismillah'' ile sezonun açılışını yapmıştı. Bereketli bir sezonun ardından deniz ürünlerine ilgisi olanlar ''av yasağı başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor. Denizlerde av sezonu bitti mi?
Balıkçıların dönemi, av sezonunun kapanışı için geri sayım başladı! Kimi için güzel, kimi için kötü bir av dönemi olsa da nisan ayı itibariyle sezon kapanacak. Balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarına başlayacak. İşte, 2024-2025 balık avı sezon sonu tarihi...