Balık fiyatları arttı, satışlar düştü: Tezgahlar boş kaldı
Eskişehir'de etkisini sürdürmeye devam eden soğuk havalar sebebi ile balık fiyatlarında artışın satışlarda düşüşe sebep olduğu görülürken balıkçı esnafı Oruç Akkol, "Satışların yükselmesi için havaların düzelmesini bekliyoruz" dedi.
Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan balığa gösterilen talepte azalma yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikle hamsinin kilo fiyatı 70 TL'lere kadar düşerken, bu lezzetli balığın güncel fiyatı bazı tezgahlarda 250 TL'ye kadar çıktı. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı'nda artan fiyatlar karşısında yaşanan düşüş dikkat çekerken, tezgahların da boş kaldığı görüldü.