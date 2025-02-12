Balık fiyatları arttı, satışlar düştü: Tezgahlar boş kaldı

Hava şartları ne zaman iyi olur düzelirse, denizlerde lodos ya da fırtına olmazsa ancak o zaman fiyatlar yeniden düşebilir. Bir ara çok düşmüştü, şu an 200-250 TL civarında. Denize çıktığınızda çünkü fırtına olmaması lazım, bol avlanılsın ki bol tüketilsin. Bu ara tekneler çok fazla çıkmaması ister istemez fiyatlara da yansıdı" ifadelerine yer verdi.





