Balık kenesi: Levrek üretimi tehlikede

DHA 07.06.2021 - 12:13
Küresel ısınma nedeniyle artan kenelerin ve 25 tür parazitin üreme miktarında artış olduğunu belirten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, balık kenelerinin başlı başına bir problem iken farklı problemleri de beraberinde getirdiğini belirtti.
Yaptıkları çalışmalarda 'lernanthropus kroyeri' cinsi kenenin üzerinde diğer tek hücreli parazit olan ve balıkları öldüren 'amyloodinium ocellatum' cinsindeki parazitlere rastladıklarını aktaran Doç. Dr. Özak, "Daha öncesinde kenelerin üzerinde parazit olduğu bilinmiyordu. Başlı başına her biri ayrı problem. Kenelerin, üzerlerinde taşıdığı ikincil parazitleri balığa bulaştırmasından dolayı rolü daha da arttı. Bu bölgedeki üretim yapmaya başlayacak özel sektör için ciddi tehdit oluşturacak’’ dedi.