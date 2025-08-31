Balık sezonu açılıyor! Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor?

İç denizlerde avlanma yasağı 15 Nisan itibarıyla başlamıştı. Balık popülasyonunu korumak amacıyla her sene avlanma yasağı gündeme geliyor. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri balıkçılık av sezonunun kapalı olduğu tarihlerde denetlemeler düzenliyor. ''Vira bismillah'' diyerek yeni av sezonu ise eylül ayı ile beraber başlıyor. İşte, av yasağının bitiş günü...

Balık sezonu açılıyor! Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor? - 1

Avlanma yasağı nisan ayında başlamıştı. Denizlerdeki su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması, sürdürülmesi amacıyla her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık sezonunun sonlandığı duyuruluyor. 2025-2026 balık sezonu başlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balık sezonu açılıyor! Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor? - 2

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Nisan'da başlayan denizlerde avlanma yasağı, 1 Eylül itibarıyla son buluyor. Balıkçılar ''vira bismillah' diyerek ağlarını denizlerle buluşturacak.

Balık sezonu açılıyor! Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor? - 3

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA DESTEK

Denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları geçen yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı. Buna göre birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak.

Kadınlar için destek tutarları daha fazla olacak. Kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek. Destekleme başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER