Balık sezonu açılıyor! Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor?

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA DESTEK

Denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları geçen yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı. Buna göre birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak.



Kadınlar için destek tutarları daha fazla olacak. Kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek. Destekleme başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.