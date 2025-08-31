Balık sezonu açılıyor! Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor?
İç denizlerde avlanma yasağı 15 Nisan itibarıyla başlamıştı. Balık popülasyonunu korumak amacıyla her sene avlanma yasağı gündeme geliyor. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri balıkçılık av sezonunun kapalı olduğu tarihlerde denetlemeler düzenliyor. ''Vira bismillah'' diyerek yeni av sezonu ise eylül ayı ile beraber başlıyor. İşte, av yasağının bitiş günü...
Avlanma yasağı nisan ayında başlamıştı. Denizlerdeki su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması, sürdürülmesi amacıyla her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık sezonunun sonlandığı duyuruluyor. 2025-2026 balık sezonu başlıyor.