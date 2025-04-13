Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor

Ordu'da bol miktarda avlanan kalkan, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 1

Kentte denize açılan balıkçıların avladığı kalkan, balık tezgahlarını bereketlendirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 2

Büyüklüklerine göre kilogramı 700 ila 800 liradan satışa sunulan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 3

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, kalkan avının son günlerde arttığını, bol miktarda avlanma nedeniyle fiyatının uygun seviyelerde olduğunu söyledi.

Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 4

Kalkanın sezon ortasında kilogramı 1200 ila 1250 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Arslantürk, vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 5

Erdal Çamaş da tezgahında en çok kalkana yer verdiğini, hem Ordu hem de il dışından gelen vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini belirtti.

Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 6
Balık tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 700 liradan başlıyor - 7
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