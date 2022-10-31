Balıkçı çiftin 20 yıllık av mesaisi

''EŞİM ÇOK YARDIMCI OLUYOR''

Eşinin 20 yıldır yardım ettiğini ve denizin zorluklarına birlikte göğüs gerdiklerini anlatan Engin Kuku da, "30 sene çalıştım sonra kayık yaptım. Eşim çok yardımcı oluyor. O balık kurtarırdı, ben yemek yapardım. Çok güzel balık kurtarır. Ağ yapmakta da çok yardımı oldu bana. Yaşlandık artık. Günün birinde biz de balıkçılığı bırakacağız'' diye konuştu.