Balıkçılar 1 Eylül'e hazırlanıyor: 'Marka' uygulaması ile kaçak avcılığın önüne geçilecek

Haberler - İHA 29.08.2022 - 15:49
15 Nisan’da başlayan balık avlama yasağının bitmesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Beykoz Poyrazköy Limanı’nda da balıkçılar, bir önceki sezon yıpranan ağlarını tamir ediyor, ilmek ilmek örerek yeniliyor.
Ağustos sıcağının etkisi altında çalışmalarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonu umutla bekliyor. Balıkçıların ‘Vira bismillah’ diyerek ilk ağlarını suya salacakları 1 Eylül’de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağ malzemelerinin markalaşması da zorunlu oldu.
Kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen ‘marka’ uygulaması ile ekipler, ticari olarak balıkçılık yapanların, ağ malzemelerinin tümünü, üzerinde ‘QR’ kod bulunan ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları ağlara takarak balıkçıların sezona başlamaları zorunlu oldu.
Ağ malzemelerine marka taktırmayan balıkçılara ise cezai işlem uygulanacak. Markalama uygulaması ile aynı zamanda kaçak avcılık, ağların unutulup hayalet ağa dönüşerek ekosistemi bozmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Belirli bir metrenin üzerinde olan teknelerin avlanma yasaklarının 1 Eylül itibarıyla serbest olacağını söyleyen İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “1 Eylül'le beraber saat 00.00 itibariyle ‘vira bismillah’ diyeceğiz. Biz bu sene bol ve bereketli bir sene bekliyoruz. Palamut iyi gözüküyor. Hamsi balığından da umutluyuz. Ama biz her zaman balıkçılarımıza şunu söylüyoruz av yasaklarına mutlaka riayet etmelerini istiyoruz” dedi.
Yeni hayata geçirilen ‘Marka’ uygulaması hakkında da konuşan Karaca, “Bütün av araçlarını oltadan tutun gırgıra kadar tamamına markalama dediğimiz o ağın kimin olduğunu belirleyen bir marka takıyoruz. Bu sayede mesela bu ağlar kopuyor biliyorsunuz. Bu kopan ağlar kimin olduğunu da bu sayede görmüş olacağız. Uygulama sayesinde kaçak ve ruhsatsız avlanmış gibi işlem görecek ve tamamen el konulacak ve mülkiyet kamuya geçirilerek idari para cezası uygulanacak“ diye konuştu.