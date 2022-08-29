Balıkçılar 1 Eylül'e hazırlanıyor: 'Marka' uygulaması ile kaçak avcılığın önüne geçilecek

"KOPAN AĞLARIN KİME AİT OLDUĞUNU GÖREBİLECEĞİZ"

Yeni hayata geçirilen ‘Marka’ uygulaması hakkında da konuşan Karaca, “Bütün av araçlarını oltadan tutun gırgıra kadar tamamına markalama dediğimiz o ağın kimin olduğunu belirleyen bir marka takıyoruz. Bu sayede mesela bu ağlar kopuyor biliyorsunuz. Bu kopan ağlar kimin olduğunu da bu sayede görmüş olacağız. Uygulama sayesinde kaçak ve ruhsatsız avlanmış gibi işlem görecek ve tamamen el konulacak ve mülkiyet kamuya geçirilerek idari para cezası uygulanacak“ diye konuştu.