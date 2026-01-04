Balıkçılar hamsi ve sardalya bereketinden memnun

Sezonun ilk 4 ayını Karadeniz'de geçiren ve avcılığa Ege'de devam eden Mustafa Turan, av sezonunu iyi geçirdiklerini anlattı.

Turan, kalan sürede Ege'de de bereketli bir balıkçılık yapacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hiç olmadı ama bu sene hamsi boldu." dedi.

Hamsi bolluğu yaşadıklarını fakat deniz ve hava koşulları nedeniyle Karadeniz'deki hamsi avcılığının kısa sürdüğünü dile getiren Turan, "Bolluk kısa sürdüğü için Karadeniz balıkçıları olarak Marmara ve Ege'ye gelmeye başladık. Sezonun Ege'de iyi devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Egeli gırgır balıkçısı Fatih Kopuz da sezonu geçen sezona göre daha iyi geçirdiklerini belirterek, sardalya ve hamsi bolluğunun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kopuz, sezonun geri kalan kısmında hamsinin peşine düşeceklerini sözlerine ekledi.