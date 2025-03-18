Balıkçılar limana erken döndü: Av sezonuna iklim değişikliği etkisi
İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, av yasağının normalde 15 Nisan'da başlaması gerekirken bu yıl iklim değişikliği nedeniyle teknelerin şimdiden paydos ettiğini söyledi. 15 Mart'tan itibaren teknelerin limana demirlediğini belirten Çakan, "Önümüzde Ramazan Bayramı var. Vatandaşların bol bol balık tüketmeleri lazım. Aksi takdirde bir dahaki eylül ayını beklemeleri gerekecek" dedi.
İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, geçen eylül ayından yılbaşına kadar verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyledi.