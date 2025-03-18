Balıkçılar limana erken döndü: Av sezonuna iklim değişikliği etkisi

Balıkçıların bu yıl çoğunlukla hava muhalefetine uğradığını belirten Çakan, şöyle devam etti:



"Geçen yıllara nazaran bu yıl daha çok fırtınalı bir sezon geçirdik. Halkımız belki görmeyebilir ama biz ekmeğimizi denizden kazandığımız için iklim değişikliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim bu yılki balık sezonumuzun ikinci dönemini etkiledi.