Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza

Av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. İzmir'de bu sezon mevzuata aykırı hareket edenlere toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uygulandı. Tasak süresince olabilecek ihlallerde ise 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza - 1

İzmir, sahip olduğu 629 kilometrelik uzun kıyı şeridi, 30 balıkçı barınağı, 1738 balıkçı teknesi ile Türkiye'nin en önemli deniz ürünleri avcılığı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak av yasağı 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza - 2

2024-2025 sezonunda İzmir'de hamsi, sardalya, istavrit, tirsi balığı başta olmak üzere toplam 10 bin tonun üzerinde su ürünleri avcılığı yapıldığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ege Bölgesi'nde ağırlıklı olarak sardalya avcılığı yapılıyor, bölgede de dönem içinde 4 bin ton civarında hamsi avcılığı yapıldı. Sürdürülebilir bir avcılığın olması için bu sene kota uygulamasına hamsi ile başladık. Önümüzdeki süreçte türlerdeki denizdeki popülasyona bağlı olarak aynı şekilde kotalar gelebilir." dedi.

Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza - 3

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de su ürünleri avcılığı denetiminin 30 karaya çıkış noktasında yapıldığını ifade eden Şahin, bu noktalarda özellikle kotaya tabi olan ürünlerin kontrollerini yaptıklarını dile getirdi.

Bu sezonda bin 500 civarında balıkçı gemisinin denetiminin gerçekleştiğini dile getiren Şahin, "Bunun yanı sıra hal ve mezat gibi balıkla ilgili her alanın denetimini yapıyoruz." dedi.

Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza - 4

Sezonda 250 civarında usule aykırı işlem yapıldığı için tutanaklar tutulduğunu kaydeden Şahin, "Toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uyguladık. 23 ton civarında balığa da el konuldu" diye konuştu.

Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza - 5

Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını dile getiren Mustafa Şahin, "Yasak dönemde avcılık yapılmasının önüne geçilebilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'deki en iyi su ürünleri kontrol teknelerden bir tanesi İzmir'de Reis Bey ile denetimleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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