Balıkçılar paydos ediyor: İhlal edenlere binlerce lira ceza

2024-2025 sezonunda İzmir'de hamsi, sardalya, istavrit, tirsi balığı başta olmak üzere toplam 10 bin tonun üzerinde su ürünleri avcılığı yapıldığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ege Bölgesi'nde ağırlıklı olarak sardalya avcılığı yapılıyor, bölgede de dönem içinde 4 bin ton civarında hamsi avcılığı yapıldı. Sürdürülebilir bir avcılığın olması için bu sene kota uygulamasına hamsi ile başladık. Önümüzdeki süreçte türlerdeki denizdeki popülasyona bağlı olarak aynı şekilde kotalar gelebilir." dedi.