Balıkçılar sezona istavritle başladı, palamut avı beklentileri karşılamadı
Denizlerde av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların ağları genelde istavrit doldu. Balıkçılar, özellikle palamut avı açısından beklentilerin altında bir başlangıç yaptı.
Sezona istavrit ile başladıklarını belirten balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, "Şu an tezgahlarda istenilen görüntü henüz oluşmadı. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur diye umut ediyoruz. Şu an tezgahları palamut süslemesi gerekirken, beklenen palamut görülmedi sezon istavrit ile başladı. Hava sıcaklığı ve iklim değişiklikleri denizleri etkiliyor. Sezonu erken açmak bu sorunları çözmeyecek. Deniz suyunun soğuması gerekiyor; şu anda sıcaklık 27-28 derece civarında. Bu durum bazı balık türlerini olumsuz etkiliyor. Yine de sezonun bereketli geçmesini temenni ediyoruz. Sezonun ilk günü olmasına rağmen fiyatlar normal seviyede" dedi.