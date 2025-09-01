Balıkçılar sezona istavritle başladı, palamut avı beklentileri karşılamadı

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, sezonun açılmasıyla birlikte bazı türlerde fiyatların neredeyse yarı yarıya gerilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sezona bol miktarda istavrit ile başladık. Beklediğimiz gibi palamut çıkmadı. Şu an istavrit ve mezgit bol, ilerleyen zamanlarda inşallah hamsi de gelir. Daha önce 250-300 TL'den sattığımız istavrit bir anda 150-200 TL'ye düştü. Mezgit ise 300-400 TL'den 200 TL'ye geriledi. Barbun da 400-500 TL iken şu anda 200 TL civarında. Yetiştirme balıklarda da fiyat düşüşü var. Palamut çok fazla görünmedi, şu anda çingene palamudu çıkıyor, onun da tanesi 200 TL. Bu sezon, geçen seneye göre biraz durgun başladı. Geçen yıl palamutla başlamıştık ve üç ay boyunca kesintisiz palamut avlanmıştı; bu sezon ise daha zor geçecek gibi görünüyor. Hava şartlarına göre sezonun ilk günü normal sayılır. Şu anda istavrit, mezgit ve barbun bolluğu var. Sezon öncesine göre fiyatlar neredeyse yarıya düştü. Örneğin, dün 400-500 TL olan sargan bugün 300 TL'ye geriledi."