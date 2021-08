Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ demek için gün sayıyor

Yeni sezonda hamsiden yana beklentilerinin olduğunu kaydeden Köroğlu Balıkçılık çalışanlardan Recep Nişancı, “Palamut geçen sene bu zamanlarda kendini gösterirdi piyasalarda vardı ancak şu an için kendini henüz göstermedi. Geçen seneye göre çok zayıf. Hamsi zaten her sene ister istemez az ya da çok oluyor. Teknede boya vs. son hazırlıkları yapıyoruz ağları tekneye alacağız. Sonrasında da artık denize açılmak için bekleyeceğiz.” dedi.