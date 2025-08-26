Balıkçılarda hazırlık tamam: "Bu yıl hamsi bol, palamut az olacak"
Samsun'da balıkçılar, 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacakları av sezonunun hazırlıklarını tamamlama noktasına geldi.
Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül’ün ilk saatlerinde sona erecek. Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun’daki balıkçılar da denize açılarak ağlarını serin sulara serecek. Bu sene palamut olmayacağını öngören balıkçılar; çinekop, hamsi, istavrit, mezgit ve barbundan umutlu olduklarını belirterek, av için hazırlıklarda sona geldiklerini ifade ettiler.