Balıkçılarda hazırlık tamam: "Bu yıl hamsi bol, palamut az olacak"

"HAMSİ BOL, PALAMUT AZ OLACAK"

İlk göstergelere göre hamsinin bol palamudun ise az olacağını belirten Recep Akkaya ise, "1 Eylül’de tüm kayıklar denize çıkacak. Bu sene hamsi bol görünüyor. Bununla doğru orantılı olarak palamut az görünüyor. İnşallah bereketli bir sezon geçer. Yakında ağları sermeye başlarız. Hazırlıklarda sona gelindi. Hamsi, istavrit ve çinekoptan ümitliyiz ama nasibimizde ne varsa ağa da o gelecek" şeklinde konuştu.

Av sezonunun açılmasını dört gözle beklediklerini ifade eden diğer balıkçılar ise bol ve bereketli bir dönem geçirmek istediklerini söylediler.