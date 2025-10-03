Balıkçıların geçim kaynağı: Palamut gibi onun da avı hüsrana uğrattı

Balıkçılardan Erkan Acuner, bu yıl salyangoz avcılığının verimsiz geçtiğini ifade ederek "Bu sene 15 Eylül itibarıyla salyangoz avına başladık. Ancak av sezonu, geçen yıla kıyasla pek iyi geçmiyor. Verim oldukça düşük. Bunu genellikle iklim değişikliklerine ve hava sıcaklıklarına bağlıyoruz. Yine de ilerleyen günlerde daha iyi olmasını umut ediyoruz. Avlanma süreci Aralık sonuna, hatta Ocak ayına kadar devam edecek. Bu yıl palamut avında umduğumuzu bulamamıştık, salyangozda da aynı durum söz konusu. Sezona 15 gün geç başlamamıza rağmen salyangozda da beklediğimiz verimi alamadık. Salyangoz fiyatları oldukça düşük geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Buna rağmen, mecbur olduğumuz için avlanmaya devam ediyoruz. Salyangoz genellikle Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla her yıl on milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor. Uzak Doğu pazarı salyangoza yoğun ilgi gösteriyor. Salyangoz tüm denizlerde bulunuyor ancak avlanması oldukça zor. Trabzon'daki tüm limanlarda, salyangoz avcılığı yapan yaklaşık 8 ila 20 tekne bulunuyor" dedi.