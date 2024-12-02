Balıkçıların önerisi: Bu yöntemle balık 1 yıl boyunca bozulmadan saklanıyor
Tezgahlarda palamudun yerini hamsiye bırakmasının ardından balıkçı esnafı bol olarak avlanan hamside tuzlama döneminin başladığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde hava muhalefeti dolayısıyla az avlanan hamsi bu hafta başında havaların düzelmesi ile birlikte yeniden bolca tezgahları süsledi. Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 100 TL'den satılırken, hamsinin yokluğunda tezgahların lideri olan palamudun yavaş yavaş azaldığı görüldü.