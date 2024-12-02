Balıkçıların önerisi: Bu yöntemle balık 1 yıl boyunca bozulmadan saklanıyor

Hamsinin tezgahlarda palamudun yerini almaya başladığını dile getiren Ahmet Çoğalmış ise "Hamsi fiyatı 125-150 TL civarında gidiyor ama bugün hafta başı olduğu için fiyatını 100 TL olarak belirledik. Şu an hamsi sezonu, hamsi palamudu unutturacak. Palamudun da sezonu bitti. Balıkçılarda şöyle bir durum var hamsi sezonu başlayınca palamut ağı kalkar hamsi ağı kullanılır. Diğer balıklar da bugün hafta başı olduğu için istavrit 75 TL, mezgit 100 TL, palamut 150 TL, levrek, çupra ve somon yetiştirme balıkları olduğu için bunların fiyatında bir değişme olmuyor" diye konuştu.