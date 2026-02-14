Balıkçıların tekneleri limanda. Tezgahlarda balıklar az, fiyatlar da artışta
14.02.2026 11:54
İHA
Kocaeli'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılan tekne sayıları seyrekleşti. Durum balıkçı tezgahlarındaki balık miktarına da yansıdı.
Kocaeli'de geçmiş günlerde etkisini gösteren Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki fırtınalı hava ve sağanak yağışlar, balıkçıları da etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle teknelerin denize açılma sıklığı azaldı ve balıkçı tezgahlarındaki balıklar da azaldı. Tezgahlarda hamsinin kilogramı 300-400 TL arasında değişiklik gösterirken; istavrit 200, sardalya 200-250, mezgit, levrek ve çupra ise 300-350 TL'den alıcılarıyla buluşuyor.
FİYATLAR HER CEBE UYGUN
Balıkçı esnafı Özcan Sevimli, tezgahlardaki balıkların azalmasına rağmen fiyatların cep yakmayan seviyelerde olduğunu söyledi. Kötü hava şartları nedeniyle avların da zorlaştığını aktaran Sevimli, hava şartlarının balık arzlarına doğrudan etki ettiğini dile getirdi. Balıkçı, ava çıkan tekne sayılarının azalmasına rağmen yine de tezgahlardaki fiyatların da her cebe uygun olduğunu söyledi.
"HALK GELSİN BALIK YESİN"
Sevimli, bu sezonun hamsilerinin kaliteli ve yağlı olduğunu ancak miktar olarak az olduğunu ekledi. Vatandaşların kötü hava şartlarının balık fiyatlarına nasıl etki ettiğini sorguladıklarını anlatan Sevimli, “Kayık az çıkınca balık ister istemez değere biniyor. Normal şartlarda hamsinin kasasını 2 bin liraya alıyoruz. Hava estiğinde bu rakam 5-6 bin liraya kadar çıkıyor. Biz de isteriz balık ucuz olsun, halk gelsin balık yesin ama bu bizim elimizde olan bir durum değil” dedi.
USKUMRU OMEGA BAKIMINDAN YÜKSEK
Fiyatların düşünüldüğü kadar yüksek olmadığına dikkat çeken balıkçı, tezgahlardaki balık çeşitliliğine de dikkat çekti. Uskumrunun omega seviyesinin yüksek olduğunu ve turna mezgitinin de yenmesini tavsiye eden Sevimli, Levrek, çipura, istavrit ve mezgitin de 12 ay boyunca yenilebileceğini ekledi.
Sevimli, hamsilerin de kaliteli geldiğini fakat avların seyrek olması nedeniyle fiyatlarının normale göre daha yüksek olduğunu da ayrıca ifade etti.