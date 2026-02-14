Balıkçıların tekneleri limanda. Tezgahlarda balıklar az, fiyatlar da artışta

Fiyatların düşünüldüğü kadar yüksek olmadığına dikkat çeken balıkçı, tezgahlardaki balık çeşitliliğine de dikkat çekti. Uskumrunun omega seviyesinin yüksek olduğunu ve turna mezgitinin de yenmesini tavsiye eden Sevimli, Levrek, çipura, istavrit ve mezgitin de 12 ay boyunca yenilebileceğini ekledi.

Sevimli, hamsilerin de kaliteli geldiğini fakat avların seyrek olması nedeniyle fiyatlarının normale göre daha yüksek olduğunu da ayrıca ifade etti.