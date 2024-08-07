Balıkesir, Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor
Alevlerle mücadele sürüyor. Balıkesir’in Bandırma, Aydın’ın Germencik ve Muğla’nın Milas ilçesinden yangın haberleri geldi. Üç yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Aydın’daki yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerlerine ulaştı. İstanbul Avcılar’daki otluk alanda çıkan yangın ise söndürüldü.
Balıkesir, Aydın ve Muğla’dan yangın haberleri geldi.
Balıkesir’deki Bandırma’da, Aydın’daki Germencik’te, Muğla’daki yangın ise Milas’ta çıktı.
Üç yangında da alevlerle mücadele sürüyor.
İstanbul Avcılar'daki otluk alan yangını ise söndürüldü.