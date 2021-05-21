Balıkesir Ayvalık'ta fırtına: 30 tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle batan tekne sayısı 20'den 30'a yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle sallanan teknedeki bir kişi denize düştü. Son anda kurtulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir Dikili'de de etkili olan fırtınada tekneler zarar gördü, ağaçlar devrildi.

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İHA - NTV Haber - DHA 21.05.2021 - 15:11

HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞTI Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

30 TEKNE BATTI Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.

Ayvalık ve Altınova sahillerinde batan tekne sayısı 20'den 30'a yükseldi.

BİR EVİN ÇATISI UÇTU Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü. Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

BİR KİŞİ TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ Batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi kameralara yansıdı. Son anda kurtulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. VİDEO: İŞTE O ANLAR...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Ayvalık'ta etkili olan sağanak ve şiddetli fırtınanın ardından Balıkesir Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Ayvalık ilçemizde 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 06.00 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle, ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Kıyıda bulunan bazı balıkçı tekneleri ve tur tekneleri batmış, bazı tekneler parçalanmış, bazı binaların çatılarında ve pencerelerinde hasar oluşmuştur. Ayrıca ağaçlarda devrilme ve dallarında kırılma meydana gelmiştir.

Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. Valiliğimiz tarafından; AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır.''

FIRTINANIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanağın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açıklama yaptı.

Başkan Yılmaz, "Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilk tespitlere göre; 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi, 30 tekne de battı. Körfez Koordinasyon Müdürlüğümüz sabahın ilk saatleri itibari ile olay yerinde incelemelerine bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve BASKİ’ye bağlı ekipler, yaklaşık 70 olaya sabahın ilk saatlerinde ivedilikle müdahale etti. Ayvalık ilçemizde meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede ilçenin yaralarını saracağız. Ekiplerimiz; su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.

İZMİR'DE DE FIRTINA HASARA NEDEN OLDU İzmir Dikili'de de etkili olan fırtına nedeniyle 16 tekne su alarak battı.

Meteoroloji yetkilileri Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde sağanak uyarısı yaptı.

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