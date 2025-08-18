Balıkesir depremi sonrası arazide çalışma: Fay hattındaki incelemeden ilk sonuçlar! Yeni deprem tehlikesi var mı?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden akademisyenler, üç gün boyunca fay hattı üzerindeki değişimleri inceledi. Uzmanlar, bölgede büyük ölçekli yeni bir deprem ihtimalini de değerlendirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede sismik hareketlilik sürüyor.
Şu ana kadar, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan birçok artçı deprem kaydedildi.
Bugün saat 11.26'da merkez üssü yine Sındırgı olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Peki Sındırgı ilçesindeki deprem bölgedeki fayları nasıl etkiledi?