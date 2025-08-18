Balıkesir depremi sonrası arazide çalışma: Fay hattındaki incelemeden ilk sonuçlar! Yeni deprem tehlikesi var mı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden akademisyenler, üç gün boyunca fay hattı üzerindeki değişimleri inceledi. Uzmanlar, bölgede büyük ölçekli yeni bir deprem ihtimalini de değerlendirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede sismik hareketlilik sürüyor.

Şu ana kadar, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan birçok artçı deprem kaydedildi.

Bugün saat 11.26'da merkez üssü yine Sındırgı olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Peki Sındırgı ilçesindeki deprem bölgedeki fayları nasıl etkiledi?

FAY HATTINI YERİNDE İNCELEDİLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden uzmanlar bu soruya yanıt bulmak için 6,1 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye hareket etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ve beraberindeki akademisyenler, deprem bölgesinde üç gün boyunca yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri inceledi, GPS ölçümleri yaptı.

Akademisyenlerin bölgedeki cihazlarla yaptığı GPS ölçümleriyle ilgili raporlama süreci devam ediyor.

Elde edilen ilk verileri yorumlayan Tiryakioğlu, "Orada öncelikle yüzey kırıkları var mı? Yüzeyde meydana gelen deformasyonlar var mı? Hangi fayın kırıldığına yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede üç günlük bir çalışmayla bütün fayların hepsini gezdik." dedi.

"BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK KALICI DEFORMASYON YOK"

Bölgede sabit GPS cihazları olduğunu belirten Tiryakioğlu, "Öncelikle onlara gittik. Daha sonra da orada kampanya tipi küresel konumlama sistemleriyle takip ettiğimiz noktalarımızda yeniden ölçü gerçekleştirdik. Bu ölçülerin sonuçlarına göre de bölgede kalıcı deformasyon olup olmadığını, faya yakın ve uzak alandaki deformasyonları tespit etmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Tiryakioğlu, "Verilerden ilk elde ettiğimiz sonuçlara göre bölgede çok büyük kalıcı deformasyonların olmadığını tespit ettik." bilgisini verdi.

"2 SANTİMETRELİK SALINIM HAREKETİ GÖZLEMLEDİK"

Projede görev alan aynı üniversitede görevli Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar da depremden önce bölgede sabit GPS ölçüm istasyonu kurduklarını belirtti.

İstasyonlardan Sındırgı'daki deprem anı ve sonrasında da ölçüm verilerinin kaydedildiğini anlatan Yaşar, "Verilerimizin değerlendirme süreci sürüyor. Deprem anında koordinat değişimleri ne kadar olmuş, onları belirliyoruz. Kalıcı bir deformasyon var mı, bunun araştırmalarını yapıyoruz. Anlık ilk değerlendirmelerimiz de şu anda yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemledik. Akademik çalışmalarımızda bu konuyu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

YENİ BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ VAR MI?

6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası daha büyük bir deprem beklentisi olup olmadığı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yaptıkları değerlendirmelere göre, Sındırgı fayı üzerinde enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerine dikkat çekti.

Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor. Birçok çalışmada da belirtiliyor. Sındırgı fayında kalıcı büyük deformasyonun olmadığını gördük ama sabit istasyonlarımızdaki bu bilgi sadece bu proje kapsamında elde ediliyor.

Bu kapsamda o bölgedeki saniyelik salınım miktarlarına göre biz deprem büyüklüğü kestirimlerine destekleyici çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir fay üzerinde yüzey kırığı oluşmadığı için ilk aşamadaki saha gözlemlerinde 'şu fay kırıldı' şeklinde bir ifade kullanılamıyor. Bunu çalışmalarımızın sonucunda elde edeceğiz."

