Balıkesir iftar vakti 1 Mart 2025: Balıkesir'de iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi)

Balıkesir'de ikamet eden ve bugün ilk oruçlarını tutmaya başlayan yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Balıkesir iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Balıkesir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Balıkesir iftar vakti.