Balıkesir iftar vakti 1 Mart 2025: Balıkesir'de iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi)
Balıkesir iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balıkesir'de yaşayan ve oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Balıkesir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Balıkesir'de iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 1 Mart 2025 Balıkesir iftar saati.
Balıkesir'de ikamet eden ve bugün ilk oruçlarını tutmaya başlayan yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Balıkesir iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Balıkesir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Balıkesir iftar vakti.