Balıkesir iftar vakti 3 Mart 2025: Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi)
Balıkesir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balıkesir'de yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgileri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Balıkesir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 3 Mart 2025 Balıkesir iftar saati.
Balıkesir'de ikamet eden ve bugün üçüncü oruçlarını tutmaya başlayan yapan vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Balıkesir iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Balıkesir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Balıkesir iftar vakti.