imsakiye

Balıkesir iftar vakti 3 Mart 2025: Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi)

Balıkesir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balıkesir'de yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgileri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Balıkesir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 3 Mart 2025 Balıkesir iftar saati.

Balıkesir iftar vakti 3 Mart 2025: Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi) - 1

Balıkesir'de ikamet eden ve bugün üçüncü oruçlarını tutmaya başlayan yapan vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Balıkesir iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Balıkesir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Balıkesir iftar vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir iftar vakti 3 Mart 2025: Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi) - 2

BALIKESİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Balıkesir iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 1 Mart 2025 Balıkesir Ramazan imsakiyesi ile netleşti.

Buna göre; Balıkesir'de iftar saat 19.09'da açılacak.

BALIKESİR 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Balıkesir iftar vakti 3 Mart 2025: Balıkesir'de iftar saat kaçta okunacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Balıkesir Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE BALIKESİR İFTAR SAATLERİ

Ayvalık İftar Vakti

Balya İftar Vakti

Bandırma İftar Vakti

Bigadiç İftar Vakti

Burhaniye İftar Vakti

Dursunbey İftar Vakti

Edremit İftar Vakti

Erdek İftar Vakti

Gömeç İftar Vakti

Gönen İftar Vakti

Havran İftar Vakti

İvrindi İftar Vakti

Kepsut İftar Vakti

Manyas İftar Vakti

Marmara İftar Vakti

Savaştepe İftar Vakti

Sındırgı İftar Vakti

Susurluk İftar Vakti

Altıeylül İftar Vakti

Karesi İftar Vakti

DAHA FAZLA GÖSTER