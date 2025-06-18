Balıkesir, Mersin ve Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir, Mersin ve Manisa'da orman yangını çıktı. Üç yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Balıkesir, Mersin ve Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

Balıkesir, Mersin ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Balıkesir'deki yangın Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.

Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbarı üzerine bölgeye, üç helikopter, iki uçak, 10 arazöz, beş su ikmal aracı, bir müdahale aracı, üç dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir, Mersin ve Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalleli, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Balıkesir, Mersin ve Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 3

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

Balıkesir, Mersin ve Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 4

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Üçüncü yangın haberi ise Manisa'dan geldi.

Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde bugün saat 12.45’te çıkan orman yangınına, ekipler müdahale etti.

Yangına, ilk müdahale saat 12.55’te yapılırken, söndürme çalışmalarına üç uçak, üç helikopter, 16 arazöz, beş su ikmal aracı ve bir dozer katılarak alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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