Balıkesir Sındırgı'da son durum | Halk, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı da yaşandı. Bu yüzden vatandaşlar evlerine girmekte çekiniyor. Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kimi ise kafelerde kalıyor. Evlerine giremeyenler için, seyyar mutfaklar kuruldu.

2 buçuk ay içerisinde, iki kez 6,1'le sarsılan Sındırgı'da korku hakim.  

Sürekli sallanan ilçede halk, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. 

Depremin ardından, Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye yardımlar gönderildi.

Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Dört bina yıkıldı, üçü boştu

Çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı Sındırgı'da, endişeye kapılanlar, evlerine girmek istemiyor.

Depremin ardından vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. 100ün üzerinde artçı sarsıntı oldu ve bunun yaratmış olduğu korku vatandaşların evlerine dönmesini engelliyor. 

Kimi arabasında kimi çadırda kimiyse sandalye üstünde geceyi geçirdi. 

Seyyar mutfaklar vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor. 

SINDIRGI DEPREMİNİ UZMANLAR NASIL YORUMLADI?

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. 

Sak, "Sındırgı'nın bir an önce Cumhurbaşkanı kararnamesiyle afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ya da TBMM'deki milletvekillerimizle bir kanun oluşturup bu kanunda hem yardımlaşma hem dayanışma ve ödemelerin ötelenmesi, esnafına çiftçisine Bağkur ve sigorta borcu, vergi borcu ve kredi borçlarının ötelenmesine ya da yapılanmaya gidilmesi gerekiyor." dedi. 


KONTEYNER KENT KURULDU

Deprem bölgesine, AFAD tarafından konteyner kent kuruldu. 

İsteyen depremzedelere kira ve taşınma yardımı da yapılacak.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldıklarına dikkati çeken Pehlivan, "Dün de deprem haberini alır almaz AFAD Başkanlığı ile 25 çalışma grubu, bütün bakanlıkların, ilgili kurumların temsilcilerinin olduğu 25 ana çözüm ortağını topladık ve hemen akabinde buraya intikal ettik." diye konuştu.

Pehlivan, plan çerçevesinde çalışmaları koordine edip çalışmaları yerinde izlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TAMP kapsamında en önemli başlıklarımızdan biri, afetin hemen akabinde hasar tespit çalışmalarının yapılması. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 250 araç, 507 personelle sahada tespitlerini yapmaya başladı."

Bölgeye ulaştırılmak üzere 50 konteynerin daha yolda olduğunu belirten Pehlivan, ihtiyaç halinde bu sayıyı çoğaltabileceklerini vurguladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, dün gece kamu binalarından 82 kişinin kaldığını ve barınma ihtiyacını giderdiğini açıkladı. 

İŞ YERİNİN ENKAZI KALDIRILDI

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve depremde yıkılan 4 dükkanın yer aldığı iş yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları, ekiplerin inceleme ve belgeleme işlemlerinin ardından başladı.

İş yerinin enkazı AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı.

MANİSA'DA DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde hissedilen depremin ardından Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı bildirildi.

Açıklamada, deprem sonrası saha tarama ve hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı belirtilerek, ilk tespitlere göre 9 ilçede, 83 yapının depremden etkilendiği, 6 ekip ve 18 personelle incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

İl genelinde 42 vatandaşın, sağlık kuruluşlarına başvurduğu ifade edildi.

Ayrıca, deprem nedeniyle Demirci–Salihli kara yoluna düşen kayanın kaldırılarak, yolun yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.

