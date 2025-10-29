Balıkesir Sındırgı'da son durum | Halk, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı da yaşandı. Bu yüzden vatandaşlar evlerine girmekte çekiniyor. Kimi çadırlarda, kimi araçlarında kimi ise kafelerde kalıyor. Evlerine giremeyenler için, seyyar mutfaklar kuruldu.
2 buçuk ay içerisinde, iki kez 6,1'le sarsılan Sındırgı'da korku hakim.
Sürekli sallanan ilçede halk, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.
Depremin ardından, Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye yardımlar gönderildi.
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Dört bina yıkıldı, üçü boştu